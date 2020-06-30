شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية»: «الوظائف التعليمية» تسعى إلى عدم نقص صافي راتب المعلمين والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة المالية، أن لائحة الوظائف التعليمية⁩ مرحلة جديدة في طريق تمهين وظيفة المعلم، والارتقاء بمهارته، والحفاظ على مكانته ورسالته الخالدة، وسعت اللائحة إلى عدم نقص صافي الراتب لجميع المعلمين والمعلمات، بالإضافة لحوافز وميزات مالية للوظائف القيادية والإشرافية في المدارس.

وتبدأ الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، يوم الأربعاء المقبل تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، بناءً على قرار وزير الخدمة المدنية (سابقاً) رئيس لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية الذي اقتضى أن يكون نفاذ اللائحة بتاريخ 10 / 11 / 1441 هـ، وذلك بعد إجراء تعديلات اقترحتها وزارة التعليم على اللائحة بناءً على آراء المعلمين والمشرفين فى الميدان التعليمي وبمشاركة وزارة الخدمة المدنية (سابقاً) في تلك التعديلات؛ وبما يحقق مصلحة مهنة التعليم ومزايا أفضل للمعلمين والمعلمات.