شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يدشن جدول الرحلات الجديد بمحطة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

دشن وزير النقل صالح الجاسر جدول الرحلات الجديد، وزيادة عدد الرحلات والسعة المقعدية ٣٠%، بمحطة الخطوط الحديدية بالرياض. وقال عبر "تويتر": "سعدت اليوم بزيارة محطة الخطوط الحديدية بالرياض، لتدشين جدول الرحلات الجديد و زيادة عدد الرحلات و السعة المقعدية ٣٠٪ والاطلاع على جاهزية المحطة ومرافقها و إجراءات السلامة المتبعة في هذا الصرح الذي أمر بتنفيذه المؤسس -رحمه الله- ولا يزال يخدم الناس بشكل فعال منذ ذلك الحين".

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