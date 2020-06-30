شكرا لقرائتكم خبر عن «شكرا لأبطالنا».. تزين الطرق والان نبدء بالتفاصيل

زينت وزارة النقل أمس، الطريق الدائري الغربي بالرياض، بعبارة «شكرا لأبطالنا» تعبيرا وامتنانا لرجال أمن المملكة البواسل وكافة الممارسين الصحيين، لما يبذلونه من جهد وتضحيات خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مما أسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها بعد فترات منع التجول، وذلك وفق الإجراءات الصحية التي تحفظ سلامة الجميع.

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