شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان يبحث مع رئيس جنوب أفريقيا العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، مع الرئيس سيريل رامابوسا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها. كما تم بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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