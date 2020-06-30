شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل وسفلتة ودهان شارع «عبدالرحمن بن معاذ» بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

انتهت بلدية محافظة الخبر، من تأهيل وسفلتة ودهان شارع عبدالرحمن بن معاذ بحي الجسر، ضمن برنامج الصيانة، الذي يستهدف تحسين الشوارع وصيانتها وتطويرها في كل أحياء الخبر.

من ناحية أخرى، كثفت إدارة النظافة أعمال النظافة في الكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة والمتنزهات، حرصا على راحة الزوار والمتنزهين.