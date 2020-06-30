شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيشية على مراكز التجميل النسائية والان نبدء بالتفاصيل
من ناحيتها، أتلفت إدارة صحة البيئة بالفترة المسائية، 5 كيلو من المواد الغذائية، خلال جولاتها الميدانية على المطاعم؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا».
وتواصل إدارة الخدمات وإدارة الأسواق أعمالها الرقابية بأسواق الخضار المؤقتة؛ لمتابعة أعمال التنظيف وتنظيم البسطات ومنع البيع العشوائي، وإتلاف الخضار والفواكه التي تظهر عليها علامات التلف.
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