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حملات تفتيشية على مراكز التجميل النسائية

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تواصل فرق الرقابة النسائية، التابعة لإدارة صحة البيئة، ببلدية غرب الدمام، جولاتها على مراكز التجميل النسائية؛ للتأكد من التقيد بالإجراءات والاحترازات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «» المستجد، ومنها ارتداء الكمامات والقفازات، وتحقيق التباعد الاجتماعي، واستخدام أدوات خاصة لكل شخص.

من ناحيتها، أتلفت إدارة صحة البيئة بالفترة المسائية، 5 كيلو من المواد الغذائية، خلال جولاتها الميدانية على المطاعم؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وتواصل إدارة الخدمات وإدارة الأسواق أعمالها الرقابية بأسواق الخضار المؤقتة؛ لمتابعة أعمال التنظيف وتنظيم البسطات ومنع البيع العشوائي، وإتلاف الخضار والفواكه التي تظهر عليها علامات التلف.

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