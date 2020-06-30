شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 38 ألف م3 أنقاضا ونفايات بالقطيف خلال 30 يوما والان نبدء بالتفاصيل

رفعت بلدية محافظة القطيف نحو 37.677 م3 من النفايات والأنقاض مجهولة المصدر، كالأخشاب والأثاث ومخلفات البناء وما شابهها، مما يترك في الساحات أو الطرق في الأحياء المذكورة، وذلك خلال شهر شوال الماضي.

وتكثف البلدية تكثيف أعمال النظافة والرش والتطهير، ونقل الأنقاض والنفايات، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية في الوقاية من جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وتقوم يوميا بجولاتها في الأحياء السكنية لرفع النفايات والأنقاض، ويتم رفعها ونقلها من المدن والقرى إلى المردم الصحي.

وقال رئيس بلدية المحافظة م. محمد الحسيني إن البلدية، والبلديات التابعة لها، تبذل كل جهودها وإمكاناتها، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين من خلال استنفار جميع طاقاتها البشرية والآلية، مؤكدًا أن البلدية رفعت خلال شهر شوال المنصرم كميات كبيرة من الأنقاض والنفايات الصلبة بلغت 37.677م3، تشمل النفايات ذات الحجم الكبير من مخلفات الأشجار والأثاث والأنقاض ومخلفات البناء والحفريات وغيرها، بالإضافة إلى 37.291 طنا من النفايات المنزلية، وكسح وتنظيف 818 ساحة، وغسل وتطهير 8705 براميل، و4239 حاوية، وصيانة 548 حاوية.

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وأوضح أن أعمال النظافة في المحافظة تشمل النظافة العامة تفريغ حاويات النفايات والتقاط وتجميع النفايات والكنس اليدوي، ونظافة الأسواق بالإضافة إلى جمع ونقل النفايات ذات الحجم الكبير كالأثاث والأشجار، ونظافة الحدائق العامة والمتنزهات والواجهات البحرية، وعمليات نظافة مغاسل الموتى والمقابر بالإضافة لنظافة وصيانة دورات المياه العامة، وغسيل حاويات النفايات ونظافة الشواطئ، ومسح وتسوية الساحات في المناطق المختلفة.

وأضاف: تشمل مكافحة الحيوانات الضالة والقوارض والحشرات كالذباب والبعوض ومعالجة تجمعات المياه عن طريق الرش السطحي، حيث تتم هذه العمليات عن طريق عدد من المبيدات بالإضافة إلى التطهير الجاف والتطهير السائل، وذلك استكمالاً لإجراءاتها الاحترازية واستمراراً للجهود التي تبذلها للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وضمن مبادرة القطاع البلدي.

وثمَّن تعاون سكان محافظة القطيف في الحفاظ على بيئة المحافظة وجماليتها، مؤكدا أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات لمنع جميع السلوكيات غير المسؤولة، التي تضر بالبيئة وتهدد راحة السكان وسلامتهم، داعيا كل المواطنين والمقيمين للتعاون في الإبلاغ عن أي ملاحظة عبر رقم الطوارئ «940» وقنوات التواصل الاجتماعي.