شكرا لقرائتكم خبر عن 1100 جولة رقابية تكشف 216 مخالفة.. وتعقيم 1169 موقعا والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 216 مخالفة، في 1100 جولة رقابية، شملت 125 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بالحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد في الأسواق والمراكز التجارية، و87 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و4 مخالفات تكدس في مساكن العمالة، وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة بـ 5 جولات.

وحرصت الأمانة على مراقبة الأنشطة، التي تقوم بمتابعتها ضمن البروتوكولات البلدية؛ للتثبّت من تطبيقهم الأنظمة والإجراءات الاحترازية، كما تستمر الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير المواقع حِفاظاً على سلامة وصحة المجتمع، ورصدت عدة مخالفات تمثلت بتكدس في الأسواق المركزية ومساكن العمالة، وعدم الالتزام بالتدابير الصحية الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وفي سياق النظافة والإصحاح البيئي، شارك 9520 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، و485 مراقبا صحياً ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وتم غسل وتطهير وتعقيم 1169 موقعاً، باستخدام 184.096 لتراً من كمية المطهرات والمعقمات، وإزالة 4086 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، ورفع 7982 طنًا من النفايات.

وتحرص أمانة المنطقة الشرقية على تنفيذ الحملات الرقابية المستمرة لتطبيق الأنظمة وعمل الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدةً أن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة للحد من انتشار الوباء، وتنوه بأنه في حال وجود أي استفسار أو ملاحظة أو شكوى يمكن التواصل مع مركز البلاغات «940» أو قنوات الأمانة الإلكترونية الرسمية.