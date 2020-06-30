أكثر من 33 حفرة تتربص بعجلات المركبات على طريق هضب آل الشواط

2020-06-30

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة

ناشد عدد من سالكي طريق هضب آل الشواط، الرابط بين أحد رفيدة وسراة عبيدة، الجهات المسؤولة والمعنية وتحديدًا وزارة النقل للتدخل والحد من خطر الحفر المنتشرة على امتداد الطريق، والتي يصل مساحة بعضها إلى 20 سم عمقًا وطول المتر.

خطورة كبيرة:

وتشكل تلك الحفر خطرًا كبيرًا على أرواح سالكي الطريق عند وقوع عجلات مركباتهم فيها، كما تتسبب في إلحاق الضرر بمركباتهم وتلف إطاراتها، خاصةً وأن الطريق غير مزدوج وغير منار وحركة السير عليه شبه مزدحمة؛ كونه يبعد مسافة 23 كيلو مترًا عن الطريق الدولي الذي يربط سراة عبيدة بمحافظة أحد رفيدة.

ويتعمد الكثير سلوك الطريق؛ كونه أقرب لهم مسافة، مطالبين الجهات المسؤولة بسرعة التحرك لإنقاذ الموقف وإزالة الحفر والعمل على ازدواجية الطريق وإنارته؛ لأنه يشهد زحامًا مستمرًّا، خصوصًا مع قدوم المصطافين والسياح وزيارتهم سنويًّا للمنطقة.

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