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ميليشيا الحوثي تفتعل أزمة مشتقات نفطية ضمن سياسات الإفقار والإخضاع
يهدفون إلى ابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب سياسية
متابعات الخليج 365 - واس
حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من انعكاسات استمرار مليشيا الحوثي في افتعال أزمة المشتقات النفطية على ما تبقى من مظاهر الحياة في مناطق سيطرتها.
وقال وزير الإعلام اليمني في تصريح صحفي أمس الاثنين “إن عدداً من مقاطع الفيديو التي تم تداولها مؤخراً وثقت مئات القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية والمحتجزة في إحدى النقاط الأمنية لمليشيا الحوثي، فيما ملايين المواطنين في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا يعانون من انعدام المشتقات النفطية , حيث وصل سعر الـ (20) لتر من مادة البترول في السوق السوداء إلى 25000 ريال يمني ما يعادل 34 دولاراً أمريكياً”.
وأضاف الوزير الإرياني “أن ما يقوم به مرتزقة إيران المليشيا الحوثية من افتعال لأزمة المشتقات النفطية يهدف لابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب سياسية، ونهب مدخرات المواطنين في مناطق سيطرتها، وإنعاش السوق السوداء، الذي تديره لصالح تمويل عملياتها التخريبية وحربها ضد اليمنيين واستهداف الأمن الإقليمي والدولي”.
سياسات إفقار وتجويع:
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بوقف ممارسات ميليشيا الحوثي التي تندرج ضمن سياسات الإفقار والتجويع بهدف إخضاع المدنيين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، والضغط على المليشيا للسماح بتدفق الإمدادات الغذائية والمشتقات النفطية والتوقف عن الاستثمار الرخيص لمعاناة أبناء شعبنا اليمني.
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