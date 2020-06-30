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محمد بن مسعود - الدمام - اطمأن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في اتصال هاتفي على صحة وأحوال اللاعب خالد الزيلعي بعد إصابته بعارض صحي مفاجئ، سائلاً الله العلي القدير أن يمنَّ عليه بالشفاء العاجل.
وكان خالد الزيلعي (33 عامًا) قد أعلن في اليومَين الماضيَين تعرُّضه للإصابة بمرض نادر مجهول الأسباب.
وسبق للزيلعي اللعب في صفوف النصر من عام 2009 إلى عام 2016، كما مثَّل أندية الفيصلي والباطن والرائد وأبها والخليج والعين السعودي.
وزير الرياضة يطمئن على صحة اللاعب خالد الزيلعيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-30
اطمأن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في اتصال هاتفي على صحة وأحوال اللاعب خالد الزيلعي بعد إصابته بعارض صحي مفاجئ، سائلاً الله العلي القدير أن يمنَّ عليه بالشفاء العاجل.
وكان خالد الزيلعي (33 عامًا) قد أعلن في اليومَين الماضيَين تعرُّضه للإصابة بمرض نادر مجهول الأسباب.
وسبق للزيلعي اللعب في صفوف النصر من عام 2009 إلى عام 2016، كما مثَّل أندية الفيصلي والباطن والرائد وأبها والخليج والعين السعودي.
30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
12:10 AM
اطمأن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في اتصال هاتفي على صحة وأحوال اللاعب خالد الزيلعي بعد إصابته بعارض صحي مفاجئ، سائلاً الله العلي القدير أن يمنَّ عليه بالشفاء العاجل.
وكان خالد الزيلعي (33 عامًا) قد أعلن في اليومَين الماضيَين تعرُّضه للإصابة بمرض نادر مجهول الأسباب.
وسبق للزيلعي اللعب في صفوف النصر من عام 2009 إلى عام 2016، كما مثَّل أندية الفيصلي والباطن والرائد وأبها والخليج والعين السعودي.
، وزير الرياضة يطمئن على صحة اللاعب خالد الزيلعي ،
المصدر : الخليج 365
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