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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الهلال توصلها إلى اتفاق مع البرازيلي كارلوس إدواردو على تمديد عقده لاستكمال بقية الموسم الرياضي الحالي.
وفي سياق متصل واصل الفريق الكروي الأول الأزرق، مساء اليوم الاثنين تدريباته؛ استعدادًا لاستكمال الموسم الرياضي، وقسم مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو الفريق إلى ثلاث مجموعات.
اشتمل تدريب كل مجموعة على: تدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، وتدريبات لياقية، والجري حول الملعب.
الهلال
الهلال يتمسك بـ " إدواردو" حتى نهاية الموسم .. والفريق يواصل التحضيراتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-29
أعلنت إدارة نادي الهلال توصلها إلى اتفاق مع البرازيلي كارلوس إدواردو على تمديد عقده لاستكمال بقية الموسم الرياضي الحالي.
وفي سياق متصل واصل الفريق الكروي الأول الأزرق، مساء اليوم الاثنين تدريباته؛ استعدادًا لاستكمال الموسم الرياضي، وقسم مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو الفريق إلى ثلاث مجموعات.
اشتمل تدريب كل مجموعة على: تدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، وتدريبات لياقية، والجري حول الملعب.
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
10:26 PM
أعلنت إدارة نادي الهلال توصلها إلى اتفاق مع البرازيلي كارلوس إدواردو على تمديد عقده لاستكمال بقية الموسم الرياضي الحالي.
وفي سياق متصل واصل الفريق الكروي الأول الأزرق، مساء اليوم الاثنين تدريباته؛ استعدادًا لاستكمال الموسم الرياضي، وقسم مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو الفريق إلى ثلاث مجموعات.
اشتمل تدريب كل مجموعة على: تدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، وتدريبات لياقية، والجري حول الملعب.
، الهلال يتمسك بـ " إدواردو" حتى نهاية الموسم .. والفريق يواصل التحضيرات ،
المصدر : الخليج 365
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