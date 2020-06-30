، الشباب يواصل تدريباته على فترتين .. ومفاوضة الحمدان توقفت ،

محمد بن مسعود - الدمام - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ،اليوم الاثنين، تدريباته على مرتين (صباحية ومسائية) تحت قيادة المدير الفني الإسباني لويس غارسيا.

استهل المدرب مرانه بتمارين إحماء وتسخين ولياقة خفيفة، حيث خصص الفترة الصباحية لتدريبات تقوية العضلات في صالة الحديد.

وفي الفترة المسائية أخضع مدرب اللياقة اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين خفيف، بعدها طبق اللاعبون تدريبات انفرادية بالكرة لتنمية مهارات التحكم والسيطرة، وأجرى المدرب تقسيمة في وسط الملعب خصصها لتطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

وفي سياق متصل كشفت مصادر إعلامية أن إدارة النادي برئاسة خالد البلطان لم تقدم أي عرض رسمي حتى الآن للمهاجم الشاب عبد الله الحمدان، لتمديد عقده الذي تبقى له عام آخر وبالتالي سيدخل الفترة الحرة في منتصف الموسم المقبل.