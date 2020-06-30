، مواعيد جديدة لمسابقات الاتحاد السعودي لكرة الطاولة ،

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قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة برئاسة عبدالعزيز بن فهد السعيد بعد توصية لجنة المسابقات والحكام بالاتحاد استئناف مسابقات الاتحاد السعودي لكرة الطاولة للموسم الرياضي 1440-1441هـ التي توقفت بسبب جائحة كورونا.
وتم تحديد عودة إقامة المباريات المؤجلة والجولتين 17 , و18 من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى وبطولة المملكة لأوائل أندية الدرجة الثانية لكرة الطاولة (الصعود) من يوم الخميس الموافق 16/ 12/ 1441هـ، مع الالتزام باتخاذ جميع الاحترازات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة ووزارة الرياضة.
كما قرر الاتحاد السعودي لكرة الطاولة إلغاء المرحلة الرابعة والأخيرة من الدوري الممتاز للناشئين والشباب واعتماد ترتيب الفرق في الدوري على ضوء نتائج الأندية في المراحل السابقة وعدم هبوط أندية للدرجة الأدنى.
وأفاد رئيس لجنة المسابقات والحكام بالاتحاد عبدالرحمن الراشد أن ما تبقى من البطولات سيتم تحديد تواريخها لاحقاً حين تتضح الرؤية في روزنامة الاتحادين الآسيوي والدولي حيال مشاركات المنتخب السعودي دولياً.
مواعيد جديدة لمسابقات الاتحاد السعودي لكرة الطاولةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-29
قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة برئاسة عبدالعزيز بن فهد السعيد بعد توصية لجنة المسابقات والحكام بالاتحاد استئناف مسابقات الاتحاد السعودي لكرة الطاولة للموسم الرياضي 1440-1441هـ التي توقفت بسبب جائحة كورونا.
وتم تحديد عودة إقامة المباريات المؤجلة والجولتين 17 , و18 من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى وبطولة المملكة لأوائل أندية الدرجة الثانية لكرة الطاولة (الصعود) من يوم الخميس الموافق 16/ 12/ 1441هـ، مع الالتزام باتخاذ جميع الاحترازات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة ووزارة الرياضة.
كما قرر الاتحاد السعودي لكرة الطاولة إلغاء المرحلة الرابعة والأخيرة من الدوري الممتاز للناشئين والشباب واعتماد ترتيب الفرق في الدوري على ضوء نتائج الأندية في المراحل السابقة وعدم هبوط أندية للدرجة الأدنى.
وأفاد رئيس لجنة المسابقات والحكام بالاتحاد عبدالرحمن الراشد أن ما تبقى من البطولات سيتم تحديد تواريخها لاحقاً حين تتضح الرؤية في روزنامة الاتحادين الآسيوي والدولي حيال مشاركات المنتخب السعودي دولياً.
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
09:08 PM
بعد التوقف بسبب جائحة كورونا
قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة برئاسة عبدالعزيز بن فهد السعيد بعد توصية لجنة المسابقات والحكام بالاتحاد استئناف مسابقات الاتحاد السعودي لكرة الطاولة للموسم الرياضي 1440-1441هـ التي توقفت بسبب جائحة كورونا.
وتم تحديد عودة إقامة المباريات المؤجلة والجولتين 17 , و18 من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى وبطولة المملكة لأوائل أندية الدرجة الثانية لكرة الطاولة (الصعود) من يوم الخميس الموافق 16/ 12/ 1441هـ، مع الالتزام باتخاذ جميع الاحترازات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة ووزارة الرياضة.
كما قرر الاتحاد السعودي لكرة الطاولة إلغاء المرحلة الرابعة والأخيرة من الدوري الممتاز للناشئين والشباب واعتماد ترتيب الفرق في الدوري على ضوء نتائج الأندية في المراحل السابقة وعدم هبوط أندية للدرجة الأدنى.
وأفاد رئيس لجنة المسابقات والحكام بالاتحاد عبدالرحمن الراشد أن ما تبقى من البطولات سيتم تحديد تواريخها لاحقاً حين تتضح الرؤية في روزنامة الاتحادين الآسيوي والدولي حيال مشاركات المنتخب السعودي دولياً.
، مواعيد جديدة لمسابقات الاتحاد السعودي لكرة الطاولة ،
المصدر : الخليج 365
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