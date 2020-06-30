«المرور» عن مدة نزول مخالفة الحزام والجوال: من 2 إلى 5 أيام

حدد خطوات الاستعلام والاعتراض عبر «أبشر»..
أوضح المرور السعودي، أن المدة الزمنية لنزول مخالفة الحزام والجوال تتراوح ما بين يومين إلى 5 أيام، جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد عبر الصفحة الرسمية للمرور السعودي بموقع «تويتر» جاء فيه «كم مدة نزول مخالفة الحزام والجوال؟».
إلى ذلك، أوضح المرور السعودي، طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية عبر منصة أبشر، عن طريق الدخول لحساب المستخدم في أبشر أولًا، ثم اختيار «خدماتي»، ثم «المرور»، وبعدها اختيار «الاعتراض على المخالفات المرورية».
ووفقًا للحساب الرسمي للمرور السعودي، فإنه يتوجب أن يكون المعترض عبر أبشر مسجلًا ومفعلًا في بوابة وزارة الداخلية، ويمكن الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة، ويمكن الاعتراض على المخالفات المسجلة من قبل نظام ساهر فقط.
فيما يتوجب سداد المخالفات المرورية بعد الاعتراض، وذلك لتفادي ارتفاع قيمة المخالفة للحد الأعلى، ويمكن الاعتراض مرة واحدة لكل مخالفة، وفقًا للمرور السعودي.
وأوضح المرور السعودي خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر، من خلال التسجيل على موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية، ثم ستظهر شاشة عليها اختيار أبشر.
وأضاف: بعدها، اضغط على خانة الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة، وستظهر شاشة أخرى تحتوي على بعض البيانات المطلوب إدخالها، وهى تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية والرقم المرئي، وستظهر المخالفات.
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