هاتفيا.. ولي العهد يبحث مع الرئيس النيجيري تعزيز استقرار أسواق النفط

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب، رئيس مجلس ، وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال استعراض سير العمل باتفاقية أوبك بلس، وأوجه التعاون لتعزيز استقرار الأسواق البترولية.

كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.

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