الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: سحب رعدية وسماء غائمة على 4 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الثلاثاء؛ لافتة إلى سحب رعدية ممطرة على 4 مناطق ورياح مثيرة للأتربة وغبار على أجزاء من شمالي ووسط المملكة كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، توقعت «هيئة الأرصاد»، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمالي ووسط المملكة كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين ونصف، أما البحر فسيكون متوسط الموج الى مائج

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية الى غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف أما البحر فسيكون متوسط الموج .

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الثلاثاء