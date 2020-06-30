الأمير خالد بن سلمان: القيادة تشكر «براين هوك» على إرسال منظوماتٍ دفاعية

عبَّر عن سعادته بلقاء المبعوث الأمريكي الخاص بإيران.
أعرب نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان عن سعادته بلقاء المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، مشيرًا إلى أنه تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في حفظ الأمن والسلم والعمل جنبًا إلى جنب لإرسائه في المنطقة والعالم.
وقال الأمير خالد بن سلمان: نقلت شكر القيادة لـ«براين هوك»، على إرسال الحكومة الأمريكية منظوماتٍ دفاعية للمملكة لحفظ الأمن الإقليمي، ومواجهة كل ما يهدد مصالحنا المشتركة.
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