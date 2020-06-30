عبر «أبشر».. 6 شروط لتجديد إقامة العمالة المنزلية إلكترونيًا

يتصدرها سريان جواز السفر..

أوضحت منصة «أبشر» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الشروط اللازمة لتجديد إقامة العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر الحساب الخاص بها. وجاءت شروط تجديد العمالة المنزلية كالآتي: 1- سريان جواز سفر العامل. 2- سداد رسوم الخدمة. 3- وجود تأمين طبي سارٍ للعامل (إذا كان لديه أفراد أسرة). Advertisements 4- سداد المخالفات المرورية للعامل. 5- ألا يكون العامل مسجلًا كمتغيب عن العمل. 6- عدم وجود فرد أسرة ذكر مسجل على المكفول، بالغ من العمر 21 عامًا أو أكبر. اقرأ أيضًا: مديرية الجوازات: مبادرة «عودة» متاحة لجميع المقيمين الراغبين في السفر «أبشر» تكشف كيفية الاستعلام عن موعد ومكان مراجعة المقبولين بكلية الملك فهد الأمنية

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