المركز الوطني للطب البديل والتكميلي: 5 شروط لتراخيص مزاولة المهنة

تبدأ بالخبرة والتصنيف والتسجيل..
كشف المركز الوطني للطب البديل والتكميلي المتطلبات العامة عن شروط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
وقال المركز: يجب أن يكون مصنفًا ومسجلًا في المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وحاصلًا على شهادة دورة مكافحة العدوى من جهة معترَف بها من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.
أشار إلى أن الشروط تتضمن خبرة لا تقل عن سنة لغير السعوديين ما عدا خريجي الجامعات السعودية، وشهادة تطعيم ضد الالتهاب الكبدي الوبائي «ب»، بالإضافة إلى تقرير طبي معتمد بخلوه من الأمراض المعدية.
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