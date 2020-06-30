الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس آيسلندا بمناسبة إعادة انتخابه

في برقيتين منفصلتين..
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس جودني يوهانسون رئيس جمهورية آيسلندا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة .
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له ولشعب جمهورية آيسلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس جودني يوهانسون رئيس جمهورية آيسلندا، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية آيسلندا وشعبها الصديق.
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