آفاق تقود #امراة_ متمكنة_ لتنمية_ عسير

خرجت لجنة آفاق الاستشارية المعنية بشؤون المرأة وتنميتها في منطقة عسير بعدد من التوصيات، في ختام اللقاء الذي أقيم في فندق قصر أبها، تحت رعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، حيث شهدت الورشة تحت عنوان «ورشة عمل خطة آفاق الاستشارية.. امراة متمكنة لتنمية عسير» حضورا كثيفا لعدد من المهتمات والمختصات، بمشاركة 21 عضوة، وكان 70 % من الحضور من سيدات مختلف مناطق عسير، و30% من خارج المنطقة.

3 محاور

اشتملت الورشة على 3 محاور رئيسية، المحور الأول التمكين الاجتماعي، والمحور الثاني الصورة النمطية، والمحور الثالث معلومات عامة عن منطقة عسير، وكانت الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح شهدت كافة محاور وتفاعل المشاركات، مؤكدة للجميع دور المرأة الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، ونهوضها بالمجتمع في منطقة عسير من أمد بعيد.

ما هي لجنة آفاق الاستشارية؟

لجنة استشارية برئاسة الأمير تركي بن طلال تعنى بشؤون المرأة وتنميتها في المنطقة، وتضم اللجنة في عضويتها 21 عضوة (70 % من منطقة عسير و30 % من خارجها) من القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث، كما تضم اللجنة عددا من المهتمات بالشأن العام من القطاعات كافة، وذلك بهدف تكوين بيئة تشاركية من ذوات الخبرة بما يعزز عناصر توجه إمارة منطقة عسير لتحقيق رؤية المملكة 2030.

هدف اللجنة

المساهمة في دعم المرأة في المنطقة لتواكب رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال زيادة مشاركتها في سوق العمل بنسبة 30 %، وتطوير مهاراتها لتشغل المناصب القيادية في كافة القطاعات، كما تركز اللجنة على إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز الجوانب الرئيسية الحياتية التعليمية الاقتصادية الاجتماعية الوظيفية، من أجل تنمية القوى العاملة النسائية ورائدات الأعمال، وتذليل العقبات التي تواجه المرأة لخلق بيئة تشاركية في تنمية المنطقة.

من الأهداف الخاصة

01 دراسة المقترحات والاحتياجات ذات الصلة بالمرأة ورفعها إلى إمارة المنطقة لأخذ التوصيات اللازمة بشأنها.

02 إنشاء مبادرات لتحقيق الهدف العام من اللجنة ولتكون مؤشرات أداء رئيسية لقياس مدى تحقق الهدف العام.

03 بذل الجهود لتفعيل الأنشطة النسائية في المنطقة بمدنها ومحافظاتها كافة.

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04 المساهمة في بناء وتطوير قدرات الكوادر النسائية بالمحافظات والمراكز التابعة لها، لتسهم في قيادة العمل التنموي بالمنطقة.

05 توفير التدريب القيادي والتربوي للمرأة في عسير حتى تصبح أكثر نشاطاً في التنمية والعمل وشغل المناصب القيادية.

06 تنمية قدرات السيدات والفتيات العلمية والعملية، وإيجاد البرامج التي تعزز مهاراتهن وإكسابهن المعارف المتنوعة والمهارات الحياتية.

07 دراسة التشريعات النافذة والقوانين والأنظمة المتعلقة بالمرأة، للتأكد من عدم وجود تمييز فيها ضد المرأة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

08 اقتراح القوانين والأنظمة التي تحقق مكتسبات للمرأة وتحول دون التمييز ضدها في جميع المجالات.

09 متابعة تطبيق القوانين والأنظمة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة، ومتابعة تنفيذ السياسات والنشاطات التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج الوطنية الخاصة بالمرأة.

10 تشكيل فرق عاملة تعمل يدا بيد مع اللجنة لتحقيق أهدافها.

11 تعزيز الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات والقيام بالنشاطات في المجالات المحلية والعربية والدولية، بكل ما يتعلق بالمرأة وتحسين مكانتها.

12 المشاركة في اللجان والهيئات الرسمية والاستشارية التي تشكلها الحكومة في كل ما يتصل بقضايا المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر.

13 تثقيف النساء في منطقة عسير بالقوانين المحلية والعالمية فيما يتعلق بقضايا المرأة في العمل.