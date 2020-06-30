التعليم عن بعد سباق ينتظر التفعيل

بيّن أن ما قبل كورونا ليس كما بعده، فهذه الجائحة أفادت بأهمية وجود بنية تحتية قوية، ومنها البنية التحتية للتعلّم الإلكتروني، والتي يتم التصدي لها وأخذها بعين الاعتبار أثناء الأزمات، ووضع خطط استراتيجية واضحة لمواكبة التغيرات الناشئة وتفادي أكبر ضرر ممكن، ولا يقوم ذلك إلا بالتعاون الذي يجعل من المنظومة التعليمية قائمة بشكل أقوى.
شائعات دراسية
مع استمرارية الأزمة، كثرت الشائعات حول ماهيّة سير العملية التعليمية في العام المقبل، وذلك بنشر التصريحات الكاذبة من خلال نفي أو تأكيد آلية التعليم عن بعد، وذلك لاستغلال قلق أولياء الأمور والطلاب وتهييج مخاوفهم، في حين لا توجد أي منصة رسمية حتى الآن ذكرت الآلية المتبعة لسير الدراسة في العام المقبل، وكل ما يتم تداوله يفتقر إلى المصداقية والمصادر الرسمية.
وعلى الرغم من تصريح المتحدث الرسمي للتعليم ابتسام الشهري في وقت سابق عن احتمالية التعليم عن بعد فإنه لا توجد أخبار رسمية حتى الآن عن ذلك.
فاعلية التعليم عن بعد
في ظل استمرار الجائحة ما زال هناك بعض الطلبة في الفصل الصيفي الذين يتدارسون عن بعد في منصات تعليمية مختلفة، وما زالت الأسئلة من الطلبة الجامعيين وغيرهم وحتى أولياء الأمور حول كفاءة التعلم عن بعد، وعن طرق تجعل التعلم عن بعد أكثر فاعلية.
وركزّت الجامعات العالمية عبر منصاتها المختلفة التوصل إلى مفاتيح تساعد الطلبة على السير الفعّال أثناء دروسهم الافتراضية ومنها: تحديد الهدف الشخصي من الدراسة الافتراضية، توقع حدوث الأخطاء، صنع مساحة خاصة للتدارس، تجنب الفوضى، الاتصال المستمر مع زملاء الدراسة، التواصل مع الأساتذة والمرشدين، الاستفادة من المصادر الموجودة على شبكة الإنترنت، التحلي بالإيجابية والهدوء.
مفاتيح تساعدك على الدراسة عن بعد
حدد هدفك الشخصي من الدراسة.
تسامح مع أخطائك.. فالأخطاء واردة
اصنع مساحتك الخاصة للتعلم
تجنب الفوضى والمشتتات الذهنية
تواصل مع زملائك في الدراسة
استفد وابحث في المصادر المختلفة في الإنترنت
استمر في التواصل مع أستاذك ومرشدك الأكاديمي
تحلى بالهدوء، وكن إيجابيا
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