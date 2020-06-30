أمانة عسير الأولى في خدمة إصدار الشهادات الصحية

بدأت أمانة منطقة عسير بإصدار الشهادات الصحية للعاملين في مجال المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة والقطاعات التي تشرف عليها الأمانة إلكترونيًّا عبر موقع «بلدي». وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن هذه الخدمة تمت إتاحتها في الأمانة حاليا، وجار العمل على تطبيقها بكافة بلديات المنطقة وذلك من منطلق التكامل بين وزارة الصحة وبلدي وأمانة عسير، لأجل رفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين عبر الخدمات الإلكترونية ولضمان سرعة الإنجاز وتقليل أعداد المراجعين.

وتعد أمانة عسير من أولى الأمانات في تطبيق إصدار الشهادات الصحية إلكترونيا، حيث ستمكن هذه الخدمة المستفيد من إصدار الشهادة وطباعتها دون الحاجة للمراجعة الأمانة، وذلك بعد أن يتم الربط الإلكتروني لنتائج الفحص الطبي، حيث يتسنى للمستفيد إجراء الفحص في المنشآت الصحية المرخصة وإرسال نتيجة الفحص إلكترونيا للأمانة، بما يمكن الإصدار الإلكتروني للشهادات الصحية من خلال موقع «بلدي».