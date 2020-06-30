أمانة عسير الأولى في خدمة إصدار الشهادات الصحية

وتعد أمانة عسير من أولى الأمانات في تطبيق إصدار الشهادات الصحية إلكترونيا، حيث ستمكن هذه الخدمة المستفيد من إصدار الشهادة وطباعتها دون الحاجة للمراجعة الأمانة، وذلك بعد أن يتم الربط الإلكتروني لنتائج الفحص الطبي، حيث يتسنى للمستفيد إجراء الفحص في المنشآت الصحية المرخصة وإرسال نتيجة الفحص إلكترونيا للأمانة، بما يمكن الإصدار الإلكتروني للشهادات الصحية من خلال موقع «بلدي».
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