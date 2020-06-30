أمير نجران يفتتح مقر الأمر بالمعروف ببدر الجنوب

وقال: لقد تشرفت بافتتاح فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بدر الجنوب، بحضور الرئيس العام للهيئة، أخي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، عبر الاتصال المرئي، الذي ندرك حرصه على الحضور والمشاركة، لولا ما كتبه الله تعالى على العالم والبشرية، من جائحة فيروس كورونا.
وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن سعادته بما شاهده في الفرع، قائلا "كلي فخر واعتزاز وسعادة، بما شاهدته في مقر فرع الهيئة، المتوّج بدعم قيادتنا الحكيمة ـ أيدها الله ـ، وبمتابعة أخي معالي رئيس الهيئة، ومني كل الشكر والتقدير على جهود القائمين على الهيئة بالمنطقة ومحافظاتها، مع أصدق الدعاء لهم بالتوفيق والسداد".
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