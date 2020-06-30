أمير نجران يفتتح مقر الأمر بالمعروف ببدر الجنوب

افتتح أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، مقر فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بدر الجنوب، حيث أزاح الستار إيذانًا بافتتاح الفرع، فيما شهدت مراسم الافتتاح حضور الرئيس العام للهيئة، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، عبر الاتصال المرئي. واطلع الأمير جلوي، على تفاصيل المقر، في جولة في أرجائه، ختمها بتدوين كلمة في سجل الزيارات، حمد الله تعالى فيها أن سخّر لهذه البلاد قيادة تحكم بشرع الله القويم، وجعلت خدمة الإسلام والمسلمين في طليعة أولوياتها، وإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن جعل تعالى على أرض هذه البلاد، شعب كريم، يدين كله بالإسلام، ويطبق تعاليمه السمحاء.

وقال: لقد تشرفت بافتتاح فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بدر الجنوب، بحضور الرئيس العام للهيئة، أخي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، عبر الاتصال المرئي، الذي ندرك حرصه على الحضور والمشاركة، لولا ما كتبه الله تعالى على العالم والبشرية، من جائحة فيروس كورونا.

وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز عن سعادته بما شاهده في الفرع، قائلا "كلي فخر واعتزاز وسعادة، بما شاهدته في مقر فرع الهيئة، المتوّج بدعم قيادتنا الحكيمة ـ أيدها الله ـ، وبمتابعة أخي معالي رئيس الهيئة، ومني كل الشكر والتقدير على جهود القائمين على الهيئة بالمنطقة ومحافظاتها، مع أصدق الدعاء لهم بالتوفيق والسداد".