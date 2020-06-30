مباشرة حادث تصادم نتج عنه 8 إصابات

باشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض حادث تصادم في الرقمية غرب مدينة الرياض، مساء الأحد الماضي، ونتج عنه ثماني إصابات. وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا من مواطن بوجود حادث تصادم مع تعدد إصابات عند الساعة 22.56 وتم توجيه أربع فرق إسعافية للموقع حيث وصلت أول فرقة خلال 16 دقيقة من تلقي البلاغ، وتبين وجود ثماني إصابات جميعها طفيفة، حيث تم نقل 6 حالات لمستشفى الرين العام، فيما تم علاج حالتين في الموقع.



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