الدفاع المدني والخدمات الطبية بالداخلية يدشنان صحتكم أمننا

دشن مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف العام على مستشفى قوى الأمن، اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، صباح الإثنين وعبر «الاتصال المرئي» مبادرة توعوية مقدمة لمنسوبي الدفاع المدني بعنوان «صحتكم أمننا»، تستمر لمدة 10 أيام.

وأكد الفريق العمرو في كلمة بهذه المناسبة حرص واهتمام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على صحة وسلامة منسوبي القطاع، ودعمه لكل المبادرات التي تهتم بنشر ثقافة الصحة، من خلال الأخذ بالأسباب الوقائية لتجنيبهم الأمراض بشكل عام والأمراض المزمنة بشكل خاص.

من جانبه أكد مدير عام الخدمات الطبية المشرف العام على مستشفى قوى الأمن بالرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، أن المبادرة تُعد أحد صور العمل والتعاون بين قطاعات وزارة الداخلية، وأضاف: «ستسهم في تعزيز ورفع مستوى الشراكة بين الدفاع المدني والإدارة العامة للخدمات الطبية ومستشفياتها، وذلك من خلال تقديم كوادرنا الطبية المتخصصة لخدمات صحية مميزة، وإيصال رسائل توعوية تثقيفية عبر مختلف الوسائل، بما يخدم منسوبي الدفاع المدني». وأوضح مساعد مدير عام الدفاع المدني للشؤون الإدارية اللواء إبراهيم بن عبدالرحمن الفنتوخ، أن المبادرة تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة منسوبي الدفاع المدني في الميدان في مختلف مدن ومناطق المملكة، ورفع مستوى الوعي لديهم فضلاً عن تعزيز سلوكياتهم الصحية الصحيحة للتعايش مع الأمراض المزمنة، وذلك من خلال الاستجابة السريعة لمتطلباتهم طيلة أيام الحملة. يذكر أن برنامج المبادرة يتضمن تقديم أطباء في عددٍ من التخصصات لمحاضرات «عن بعد» لمنسوبي الدفاع المدني، وخدمتهم عبر العيادات الافتراضية من خلال الرد على استفساراتهم هاتفيًا، إضافة إلى تقديم نشرات تثقيفية ورسائل توعوية مرئية وصوتية ونصية، تغطي مواضيع طبية مختلفة.