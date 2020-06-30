وأكد الفريق العمرو في كلمة بهذه المناسبة حرص واهتمام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على صحة وسلامة منسوبي القطاع، ودعمه لكل المبادرات التي تهتم بنشر ثقافة الصحة، من خلال الأخذ بالأسباب الوقائية لتجنيبهم الأمراض بشكل عام والأمراض المزمنة بشكل خاص.
من جانبه أكد مدير عام الخدمات الطبية المشرف العام على مستشفى قوى الأمن بالرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، أن المبادرة تُعد أحد صور العمل والتعاون بين قطاعات وزارة الداخلية، وأضاف: «ستسهم في تعزيز ورفع مستوى الشراكة بين الدفاع المدني والإدارة العامة للخدمات الطبية ومستشفياتها، وذلك من خلال تقديم كوادرنا الطبية المتخصصة لخدمات صحية مميزة، وإيصال رسائل توعوية تثقيفية عبر مختلف الوسائل، بما يخدم منسوبي الدفاع المدني». وأوضح مساعد مدير عام الدفاع المدني للشؤون الإدارية اللواء إبراهيم بن عبدالرحمن الفنتوخ، أن المبادرة تهدف إلى المحافظة على صحة وسلامة منسوبي الدفاع المدني في الميدان في مختلف مدن ومناطق المملكة، ورفع مستوى الوعي لديهم فضلاً عن تعزيز سلوكياتهم الصحية الصحيحة للتعايش مع الأمراض المزمنة، وذلك من خلال الاستجابة السريعة لمتطلباتهم طيلة أيام الحملة. يذكر أن برنامج المبادرة يتضمن تقديم أطباء في عددٍ من التخصصات لمحاضرات «عن بعد» لمنسوبي الدفاع المدني، وخدمتهم عبر العيادات الافتراضية من خلال الرد على استفساراتهم هاتفيًا، إضافة إلى تقديم نشرات تثقيفية ورسائل توعوية مرئية وصوتية ونصية، تغطي مواضيع طبية مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني والخدمات الطبية بالداخلية يدشنان صحتكم أمننا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.