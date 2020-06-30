وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس تشيسكيدي، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.
كذلك بعث خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، برقيتي تهنئة لرئيس جمهورية آيسلندا جودني يوهانسون، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر تهنئة الكونغو بذكرى الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.