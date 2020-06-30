تهنئة الكونغو بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس تشيسكيدي، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

كذلك بعث خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، برقيتي تهنئة لرئيس جمهورية آيسلندا جودني يوهانسون، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.