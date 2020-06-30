مهرجانات للمنتجات الزراعية بالقصيم

وقال: إن «ما تمتلكه المنطقة من منتجات زراعية ذات جودة عالية جعل منها محط أنظار المستثمرين في المنتجات الوطنية، والمهرجانات الزراعية تأتي محفزة وداعمة للمزارعين، من أجل تسويق منتجاتهم داخل وخارج المنطقة».
مشدداً على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية خلال إقامة المهرجانات الزراعية، منوهاً بما يتلقاه القطاع الزراعي من دعم من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين والتي دائماً ما تسعى إلى دعم وتنمية الإنتاج الزراعي الوطني.
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