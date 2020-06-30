تدشين جدول 350 رحلة أسبوعيا للخطوط الحديدية

وأوضح الجاسر خلال جولته أن الخطوط الحديدية ستقوم برفع أعداد الرحلات الأسبوعية بين محطاتها في: الرياض والدمام والهفوف وبقيق، لتبلغ 350 رحلة أسبوعيا للركاب، بزيادة 78 رحلة على عدد الرحلات السابق 272 رحلة، مما ينتج عنه نسبة زيادة تقدّر بـ31 %، ومع هذه الزيادة يصبح عدد المقاعد المتاحة نحو 62 ألف مقعد مقارنة بنحو 47 ألف مقعد سابقًا، مبينًا أن رحلات الجدول الجديد تنطلق ابتداءً من الأحد 21 ذي القعدة 1441هـ الموافق 12 يوليو 2020.
وفي جانب استمرار العمل على تطوير المحطات كافة، كشف وزير النقل عن وصول الخطوط الحديدية للمراحل النهائية من مشروع تطوير محطة الهفوف، حيث تشمل الأعمال إعادة تأهيل المداخل ومكاتب مبيعات التذاكر وصالة انتظار الركاب والمرافق الخدمية، إضافة إلى رفع إمكانات المحطة بما يحقق معايير «برنامج الوصول الشامل» لخدمة ذوي الإعاقة، وذلك بإضافة جسر للمشاة بين طرفي رصيف المحطة وأربعة مصاعد لتسهيل انتقال المسافرين من مستخدمي الكراسي المتحركة.
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