إزالة تعديات حسينية مكة

أزالت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تعديات على أراضٍ بيضاء بمخطط الحسينية وبمساحة إجمالية بلغت 5000 متر مربع، حيث باشرت الآليات أعمال الإزالة بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة وبمتابعة رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز بن حمدان الزهراني، وتمت إزالة الإحداثيات العشوائية وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

وأوضح الزهراني أن التعديات تمثلت في إقامة أحواش وأسوار بطرق غير نظامية، مشيراً إلى أن أصحابها لا يملكون مستمسكات شرعية وتم إزالتها إزالةً كلية، مؤكداً أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.

وأكد الزهراني أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات.