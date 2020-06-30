إزالة تعديات حسينية مكة

وأوضح الزهراني أن التعديات تمثلت في إقامة أحواش وأسوار بطرق غير نظامية، مشيراً إلى أن أصحابها لا يملكون مستمسكات شرعية وتم إزالتها إزالةً كلية، مؤكداً أن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.
وأكد الزهراني أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات.
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