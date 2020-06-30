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الرئيس الفرنسي: تركيا تتحمل مسؤولية تاريخية وإجرامية في ليبيا

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محمد بن مسعود - الدمام - قال إن أنقرة استوردت مجددًا مقاتلين إرهابيين من سوريا

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، تركيا بأنها تتحمل مسؤولية تاريخية وإجرامية في النزاع الليبي بوصفها بلدًا "يدعي أنه عضو في حلف شمال الأطلسي".

وتفصيلاً، قال الرئيس ماكرون في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مسيبرغ بألمانيا: "نحتاج في هذه المرحلة إلى توضيح لا غنى عنه للسياسة التركية في ليبيا، والتي هي مرفوضة بالنسبة إلينا"، مشيرًا إلى أن أنقرة زادت من وجودها العسكري في ليبيا، واستوردت مجددًا وفي شكل كبير مقاتلين إرهابيين من سوريا.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441 11:57 PM

قال إن أنقرة استوردت مجددًا مقاتلين إرهابيين من سوريا

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الرئيس الفرنسي: تركيا تتحمل مسؤولية تاريخية وإجرامية في ليبيا
وكالة الأنباء السعودية (واس)

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، تركيا بأنها تتحمل مسؤولية تاريخية وإجرامية في النزاع الليبي بوصفها بلدًا "يدعي أنه عضو في حلف شمال الأطلسي".

وتفصيلاً، قال الرئيس ماكرون في مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مسيبرغ بألمانيا: "نحتاج في هذه المرحلة إلى توضيح لا غنى عنه للسياسة التركية في ليبيا، والتي هي مرفوضة بالنسبة إلينا"، مشيرًا إلى أن أنقرة زادت من وجودها العسكري في ليبيا، واستوردت مجددًا وفي شكل كبير مقاتلين إرهابيين من سوريا.

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، الرئيس الفرنسي: تركيا تتحمل مسؤولية تاريخية وإجرامية في ليبيا ،
المصدر : الخليج 365

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