، مصر تسجل 1566 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 حالة وفاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع إجمالي الإصابات إلى 66754 بينهم 17951 حالة شفاء

تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" في مصر حاجز الـ 66 ألف حالة، بعد تسجيل 1566 حالة إصابة جديدة، بالإضافة إلى 83 حالة وفاة، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي التفاصيل، أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له، الاثنين، بأن 412 حالة من المصابين خرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" حتى اليوم هو 66754 حالة من ضمنهم 17951 حالة شُفيت، و2872 حالة وفاة.