، منع الخوذات وألعاب  VR و3D  في مدن الملاهي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قرار مهم أعلنته الهيئة العامة للترفيه اليوم الاثنين

أعلنت الهيئة العامة للترفيه اليوم الاثنين منع ألعاب الـVR (الواقع الافتراضي) والخوذات وألعاب الـ 3D (ثلاثية الأبعاد) في مدن الملاهي والمراكز الترفيهية.

وسبق أن أعلنت الهيئة محاذير وبروتوكولات تتماشى مع خطة العودة بحذر. وتضمنت الإجراءات جوانب عدة، هي: التوعية الصحية، التباعد الجسدي، المدة الزمنية للمخالطة، إضافة إلى ترك مسافة مترين بين الألعاب.

يأتي ذلك بهدف تجنب الازدحام، واشتراط استخدام الوسائل الإلكترونية للدفع والحجز، والشراء بالبطاقة الائتمانية، والحد من تبادل العملات الورقية.