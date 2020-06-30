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أعلنت الهيئة العامة للترفيه اليوم الاثنين منع ألعاب الـVR (الواقع الافتراضي) والخوذات وألعاب الـ 3D (ثلاثية الأبعاد) في مدن الملاهي والمراكز الترفيهية.
وسبق أن أعلنت الهيئة محاذير وبروتوكولات تتماشى مع خطة العودة بحذر. وتضمنت الإجراءات جوانب عدة، هي: التوعية الصحية، التباعد الجسدي، المدة الزمنية للمخالطة، إضافة إلى ترك مسافة مترين بين الألعاب.
يأتي ذلك بهدف تجنب الازدحام، واشتراط استخدام الوسائل الإلكترونية للدفع والحجز، والشراء بالبطاقة الائتمانية، والحد من تبادل العملات الورقية.
منع الخوذات وألعاب VR و3D في مدن الملاهيخالد علي الخليج 365 2020-06-29
أعلنت الهيئة العامة للترفيه اليوم الاثنين منع ألعاب الـVR (الواقع الافتراضي) والخوذات وألعاب الـ 3D (ثلاثية الأبعاد) في مدن الملاهي والمراكز الترفيهية.
وسبق أن أعلنت الهيئة محاذير وبروتوكولات تتماشى مع خطة العودة بحذر. وتضمنت الإجراءات جوانب عدة، هي: التوعية الصحية، التباعد الجسدي، المدة الزمنية للمخالطة، إضافة إلى ترك مسافة مترين بين الألعاب.
يأتي ذلك بهدف تجنب الازدحام، واشتراط استخدام الوسائل الإلكترونية للدفع والحجز، والشراء بالبطاقة الائتمانية، والحد من تبادل العملات الورقية.
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
10:50 PM
قرار مهم أعلنته الهيئة العامة للترفيه اليوم الاثنين
أعلنت الهيئة العامة للترفيه اليوم الاثنين منع ألعاب الـVR (الواقع الافتراضي) والخوذات وألعاب الـ 3D (ثلاثية الأبعاد) في مدن الملاهي والمراكز الترفيهية.
وسبق أن أعلنت الهيئة محاذير وبروتوكولات تتماشى مع خطة العودة بحذر. وتضمنت الإجراءات جوانب عدة، هي: التوعية الصحية، التباعد الجسدي، المدة الزمنية للمخالطة، إضافة إلى ترك مسافة مترين بين الألعاب.
يأتي ذلك بهدف تجنب الازدحام، واشتراط استخدام الوسائل الإلكترونية للدفع والحجز، والشراء بالبطاقة الائتمانية، والحد من تبادل العملات الورقية.
، منع الخوذات وألعاب VR و3D في مدن الملاهي ،
المصدر : الخليج 365
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