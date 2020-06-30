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ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصل إلى 2.545.250، بزيادة 41075 حالة عن الإحصاء السابق.
وأضافت بأن عدد الوفيات ارتفع 885 إلى 126.369 حالة، وفقًا لـ"رويترز".
"كورونا" يرتفع بعدد الإصابات في أمريكا إلى 2.545.250صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-29
ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصل إلى 2.545.250، بزيادة 41075 حالة عن الإحصاء السابق.
وأضافت بأن عدد الوفيات ارتفع 885 إلى 126.369 حالة، وفقًا لـ"رويترز".
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
10:11 PM
الوفيات تصل لـ 126.369
ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصل إلى 2.545.250، بزيادة 41075 حالة عن الإحصاء السابق.
وأضافت بأن عدد الوفيات ارتفع 885 إلى 126.369 حالة، وفقًا لـ"رويترز".
، "كورونا" يرتفع بعدد الإصابات في أمريكا إلى 2.545.250 ،
المصدر : الخليج 365
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