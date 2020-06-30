، "كورونا" يرتفع بعدد الإصابات في أمريكا إلى 2.545.250 ،

محمد بن مسعود - الدمام - الوفيات تصل لـ 126.369

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصل إلى 2.545.250، بزيادة 41075 حالة عن الإحصاء السابق.

وأضافت بأن عدد الوفيات ارتفع 885 إلى 126.369 حالة، وفقًا لـ"رويترز".