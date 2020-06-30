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أفادت الحكومة الأردنية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وبينت الحكومة أن 3 إصابات جديدة رصدت لدى أردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر، فيما شخصت حالتان لدى سائقي شاحنات غير أردنيين قادمين عبر المعابر الحدودية.
وأضافت أن الإصابتين المتبقيتين سجلتا لدى عاملين اثنين غير أردنيين في مركز حدود الكرامة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
الأردن.. 7 إصابات جديدة بـ"كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-29
أفادت الحكومة الأردنية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وبينت الحكومة أن 3 إصابات جديدة رصدت لدى أردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر، فيما شخصت حالتان لدى سائقي شاحنات غير أردنيين قادمين عبر المعابر الحدودية.
وأضافت أن الإصابتين المتبقيتين سجلتا لدى عاملين اثنين غير أردنيين في مركز حدود الكرامة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
09:58 PM
بينهم 3 حالات قادمة من الخارج
أفادت الحكومة الأردنية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وبينت الحكومة أن 3 إصابات جديدة رصدت لدى أردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر، فيما شخصت حالتان لدى سائقي شاحنات غير أردنيين قادمين عبر المعابر الحدودية.
وأضافت أن الإصابتين المتبقيتين سجلتا لدى عاملين اثنين غير أردنيين في مركز حدود الكرامة، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
، الأردن.. 7 إصابات جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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