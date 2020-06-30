محمد بن مسعود - الدمام - عدد الوفيات يصل إلى 5.115 سجَّلت تركيا اليوم الاثنين 1374 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا. وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 198.613 حالة. وأضاف بأن حصيلة المتوفين من جراء الفيروس وصلت إلى 5115 شخصًا، وفقًا لـ"روسيا اليوم". 1.374 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في تركيا إلى 198.613 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-29 سجَّلت تركيا اليوم الاثنين 1374 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا. وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 198.613 حالة. Advertisements وأضاف بأن حصيلة المتوفين من جراء الفيروس وصلت إلى 5115 شخصًا، وفقًا لـ"روسيا اليوم". 29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441 09:39 PM عدد الوفيات يصل إلى 5.115 عدد الوفيات يصل إلى 5.115 سجَّلت تركيا اليوم الاثنين 1374 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا. وأوضح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 198.613 حالة. وأضاف بأن حصيلة المتوفين من جراء الفيروس وصلت إلى 5115 شخصًا، وفقًا لـ"روسيا اليوم". ، 1.374 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في تركيا إلى 198.613 ،

المصدر : الخليج 365

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