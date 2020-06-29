السعودية | ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس النيجيري

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:49 مساءً, 29 يونيو 2020 م المناطق - واس أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، بفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال استعراض سير العمل باتفاقية أوبك بلس، وأوجه التعاون لتعزيز استقرار الأسواق البترولية.

كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.

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