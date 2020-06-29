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الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس شاكويرا بمناسبة فوزه في انتخابات ملاوي
متابعات الخليج 365 - واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس لازاروس شاكويرا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية ملاوي.
وقال الملك سلمان:” يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية ملاوي، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية ملاوي الصديق المزيد من التقدم والازدهار “.
كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للرئيس لازاروس شاكويرا بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية ملاوي.
وقال ولي العهد: “يسعدني بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية ملاوي، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية ملاوي الصديق المزيد من التقدم والرقي”.
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