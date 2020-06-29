السعودية | الترفيه السعودية: منع الخوذات وألعاب الـ"3D" في مراكز الألعاب

شكرا لقرائتكم الترفيه السعودية: منع الخوذات وألعاب الـ"3D" في مراكز الألعاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منعت الهيئة العامة للترفيه في السعودية ألعاب الـ VR الشهيرة والخوذات والألعاب ثلاثية الأبعاد في مدن ومراكز الترفيه الموجودة في مختلف أنحاء المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار منع تلك النوعية من الألعاب في مراكز الترفيه، يرجع إلى ارتفاع احتمالية نقلها عدوى فيروس كورونا المستجد بين الأطفال.

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وكانت الهيئة العامة للترفيه قد أصدرت قبل ذلك الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية والتي سيتم الإعلان عن تاريخها من قبل الجهات المعنية في وقت لاحق.

واشتمل الدليل على بروتوكولات مدن والمراكز الترفيهية وبروتوكولات إقامة الفعاليات والتي تتماشى مع خطة العودة بحذر، وتضمنت الإجراءات عدة جوانب وهي: التوعية الصحية، والتباعد الجسدي، والمدة الزمنية للمخالطة، والبعد التنظيمي، والوقائي.

واشتمل جانب التوعية الصحية على نشر الرسائل الإعلامية بعدم الحضور لأي شخص لديه أعراض أو كان مخالطًا لحالة مؤكدة خلال الـ ١٤ يومًا السابقة لحضوره النشاط الترفيهي، وتوفير مواد تثقيفية لتوعية جميع العاملين والزائرين، ونشر لوحات إرشادية وإرسال إجراءات وإرشادات للزوار قبل زيارتهم للموقع حتى تتكون لديهم صورة شاملة عن الإجراءات الاحترازية قبل الزيارة، إضافة إلى الإجراءات المتبعة لسلامة الزوار والموظفين مع حملة الإعلان عن الفعالية مع التأكيد على مبدأ "كلنا مسؤول" – "نعود بحذر"، وتمكين الإبلاغ عن أي مخالفات في تطبيق الإجراءات الاحترازية.