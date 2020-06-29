السعودية | خالد بن سلمان يبحث مع هوك التصدي لأنشطة إيران

شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان يبحث مع هوك التصدي لأنشطة إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على أهميتها في حفظ الأمن والسلم في المنطقة والتصدي للنشاطات العدائية المزعزعة لاستقرارها.

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وأكد نائب وزير الدفاع خلال اللقاء أن السعودية تعمل جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة الأميركية لإرساء الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وتدعم الجهود الأميركية وسعيها الحثيث لوقف كافة الأنشطة الإيرانية الخبيثة وانتهاكاتها المتكررة وأعمالها الإرهابية والتخريبية في المنطقة.

وشهد اللقاء مناقشة الهجمات الأخيرة على السعودية بواسطة الصواريخ والطائرات المسيرة، التي تورطت بها الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن المدعومة من النظام الإيراني، وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية من إسقاطها والتعامل معها.

كما نقل نائب وزير الدفاع خلال اللقاء شكر قيادة السعودية للولايات المتحدة الأميركية على إرسالها لقواتٍ ومنظوماتٍ دفاعية إلى المملكة، لحفظ الأمن الإقليمي، ومواجهة كل ما يهدد المصالح المشتركة.