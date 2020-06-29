السعودية | ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس نيجيريا استقرار أسواق النفط

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس نيجيريا استقرار أسواق النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، اتصالاً هاتفياً بالرئيس النيجيري محمد بخاري. وشهد الاتصال استعراض سير العمل باتفاقية أوبك بلس، وأوجه التعاون لتعزيز استقرار الأسواق البترولية، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس). كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.

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