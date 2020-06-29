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السعودية | ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس نيجيريا استقرار أسواق النفط

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى ولي العهد السعودي الأمير بن عبدالعزيز، الاثنين، اتصالاً هاتفياً بالرئيس النيجيري محمد بخاري.

وشهد الاتصال استعراض سير العمل باتفاقية أوبك بلس، وأوجه التعاون لتعزيز استقرار الأسواق البترولية، نقلا عن وكالة الأنباء (واس).

كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.

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