، "تعليم الشرقية" تطلق 80 برنامجًا تدريبيًّا صيفيًّا عن بُعد للمعلمين والمعلمات ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مشروع برامج التطوير المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية

أطلقت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية 80 برنامجًا تدريبيًّا مهنيًّا ضمن مشروع برامج التطوير المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية الصيفية في نسخته الثالثة، وتقرر أن تكون برامجها التدريبية كافة عن بُعد بما يمثل نحو 2000 ساعة تدريب.

من جانبه، قال سعيد الباحص، مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، إن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020 تهدف إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لهذه الفترة من خلال توفير خيارات متنوعة من البرامج التطورية بما ينعكس إيجابًا على تحسين الممارسات التعليمية ونواتج التعلم.

وتابع: برامج التدريب النوعية تسعى للمساهمة في تحقيق إعداد المعلمين وتأهيلهم بما يدعم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، ويحقق هدف رفع كفاءة الأداء وتجويد نواتج التعلم من خلال المبادرات والمشاريع النوعية.

وأكد "الباحص" أن البرامج التطويرية الحالية تمت برمجتها "عن ُبعد" إنفاذًا لتوجيهات الدولة -حفظها الله- بالعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن حزمة البرامج الحالية تأتي استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية بالتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي كمرحلة ثالثة. واعتبر أن إطلاق البرامج خلال الإجازة الصيفية لهذا العام عن بُعد يتواكب مع إمكانية استثمار القدرات التقنية الفائقة.

وأضاف بأن إدارة التعليم في المنطقة الشرقية شكلت لجنتَين تنفيذيتَين، إحداهما للبنين، والأخرى للبنات؛ لتخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج عن بُعد بما يراعي مستوى عاليًا في الأمن السيبراني في منصات التدريب، وتتضمن احتياجات المدرب من مشاركة سطح المكتب، وإرسال الملفات، والتصويت.. وغيرها، وهي تتوافق مع البرمجيات وأنظمة التشغيل المختلفة، وتحتوي على عنصر التفاعلية بين المدرب والمتدرب والمحتوى.

ولفت الباحص إلى أن عنوان المنصة سيكون على الرابط الآتي https:/ / niepd.net، ويشمل جميع شاغلي الوظائف التعليمية من خلال التسجيل (عضوية جديدة)، بشرط صحة وسلامة بيانات المتدرب في النظام لإتمام التسجيل، إضافة إلى ضرورة تحضير المتدربين للدورة أو البرنامج من داخل المنصة؛ إذ يتسنى لكل متدرب طباعة شهادة إتمام البرامج أو الدورة بعد تعبئة الاستبيان الخاص بها.