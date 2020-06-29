محمد بن مسعود - الدمام - جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، بفخامة الرئيس سيريل رامابوسا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها. كما تم بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. ولي العهد 29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441 10:51 PM Advertisements جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جنوب إفريقيا ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جنوب إفريقيا أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، بفخامة الرئيس سيريل رامابوسا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها. كما تم بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. الكلمات المفتاحية ، ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس جنوب إفريقيا ،

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