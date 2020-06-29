، بتوجيه أمير عسير.. "تنمية أحد رفيدة" تستعد لمبادرة نشامى الحي ،

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بتوجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ومتابعة محافظ أحد رفيدة متعب المتعب، قامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في المحافظة، بتجهيز غرفة عمليات نشامى الحي وذلك بمقر اللجنة.
وتفصيلاً، نشأت مبادرة "نشامى الحي" من خلال مشاركة 787 مشاركاً في الرابط الإلكتروني لمبادرة نشامى عسير، بفكرة أن يكون في الأحياء مجموعات تطوعية تقوم على شؤون الأهالي خلال فترة الحظر، وتقديم الخدمات للفئات الأكثر تضرراً من الوباء.
ورأى أمير منطقة عسير، أن يتم تطوير المشروع ليكون مستداماً، بأثر أكبر سواء أثناء الحظر أو بعده، وأن يتوسع مفهوم الخدمة ليكون شاملاً يرتكز على نقاط القوة في منطقة عسير.
ومن جهته، قال رئيس لجنة التنمية الاجتماعية في المحافظة محمد بن درع، إن اللجنة ستسعى جاهدة لدعم جهود الدولة في مكافحة الجائحة، وتحقيق الأهداف المرجوة وتنمية روح الفريق والعمل الجماعي، وتعزيز روح المواطنة لتكون ممارسة الانتماء قولاً وعملاً.
يُذكر أنه سيتم منح المشاريع النوعية ضمن الفرص المحددة، راية "نشامى عسير"، وشهادة التميز للمشاريع النوعية متى ما حققت الضوابط اللازمة وكانت على درجة عالية من الكفاءة والإتقان.
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441 10:47 PM
تعتمد على تكوين مجموعات تطوعية بالأحياء تقوم على شؤون الأهاليبتوجيه أمير عسير.. "تنمية أحد رفيدة" تستعد لمبادرة نشامى الحي
بتوجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ومتابعة محافظ أحد رفيدة متعب المتعب، قامت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في المحافظة، بتجهيز غرفة عمليات نشامى الحي وذلك بمقر اللجنة.
وتفصيلاً، نشأت مبادرة "نشامى الحي" من خلال مشاركة 787 مشاركاً في الرابط الإلكتروني لمبادرة نشامى عسير، بفكرة أن يكون في الأحياء مجموعات تطوعية تقوم على شؤون الأهالي خلال فترة الحظر، وتقديم الخدمات للفئات الأكثر تضرراً من الوباء.
ورأى أمير منطقة عسير، أن يتم تطوير المشروع ليكون مستداماً، بأثر أكبر سواء أثناء الحظر أو بعده، وأن يتوسع مفهوم الخدمة ليكون شاملاً يرتكز على نقاط القوة في منطقة عسير.
ومن جهته، قال رئيس لجنة التنمية الاجتماعية في المحافظة محمد بن درع، إن اللجنة ستسعى جاهدة لدعم جهود الدولة في مكافحة الجائحة، وتحقيق الأهداف المرجوة وتنمية روح الفريق والعمل الجماعي، وتعزيز روح المواطنة لتكون ممارسة الانتماء قولاً وعملاً.
يُذكر أنه سيتم منح المشاريع النوعية ضمن الفرص المحددة، راية "نشامى عسير"، وشهادة التميز للمشاريع النوعية متى ما حققت الضوابط اللازمة وكانت على درجة عالية من الكفاءة والإتقان.
، بتوجيه أمير عسير.. "تنمية أحد رفيدة" تستعد لمبادرة نشامى الحي ،
المصدر : الخليج 365
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