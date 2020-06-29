محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا سير العمل باتفاقية "أوبك بلس" في اتصال هاتفي أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال استعراض سير العمل باتفاقية أوبك بلس، وأوجه التعاون لتعزيز استقرار الأسواق البترولية. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تطويرها وتنميتها. 29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441 10:43 PM استعرضا سير العمل باتفاقية "أوبك بلس" في اتصال هاتفي Advertisements ولي العهد يبحث تعزيز استقرار الأسواق البترولية مع الرئيس النيجيري ولي العهد يبحث تعزيز استقرار الأسواق البترولية مع الرئيس النيجيري أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وجرى خلال الاتصال استعراض سير العمل باتفاقية أوبك بلس، وأوجه التعاون لتعزيز استقرار الأسواق البترولية. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تطويرها وتنميتها. الكلمات المفتاحية ، ولي العهد يبحث تعزيز استقرار الأسواق البترولية مع الرئيس النيجيري ،

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