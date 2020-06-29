السعودية اليوم / نيجيريا تسجل 490 إصابة بفيروس كورونا



أبوجا 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس

سجلت نيجيريا 490 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت مصادر صحية نيجيريا أن حالات الشفاء وصلت إلى 9007 حالات في وقت سجل فيه 556 حالة وفاة جراء الفيروس.

// انتهى //

22:33ت م

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أبوجا 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واسسجلت نيجيريا 490 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 24،567 حالة.وأضافت مصادر صحية نيجيريا أن حالات الشفاء وصلت إلى 9007 حالات في وقت سجل فيه 556 حالة وفاة جراء الفيروس.// انتهى //22:33ت م0260

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