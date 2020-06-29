

الدوادمي 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس

تستكمل بلدية محافظة الدوادمي، أعمال السفلتة بحي الريان بالمحافظة ضمن أعمالها في إنشاء وتطوير الطرقات داخل أحياء وشوارع المحافظة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالبلدية نواف الدلبحي، أن البلدية تعمل على تلبية احتياجات أحياء المحافظة من الخدمات البلدية المختلفة.

وتأتي مشاريع أعمال السفلتة ضمن الخطة التطويرية للارتقاء بالخدمات البلدية في أحياء المحافظة وذلك بالتنسيق مع الإدارات الخدمية بالمحافظة لعدم تعارضها مع مشاريع تنموية أخرى، وتسعى البلدية إلى تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الأحياء الجديدة بالمحافظة وفق أعلى المعايير والجودة.

// انتهى //

21:47ت م

0249





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية الدوادمي تستكمل أعمال السفلتة بحي الريان بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.