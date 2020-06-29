السعودية اليوم / المغرب تسجل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 08 ذو القعدة 1441 هـ موافق 29 يونيو 2020 م واس

سجلت المغرب 238 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الوفيات ارتفع إلى 225 بعد تسجيل 4 وفيات جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8833 بعد تعافي 93 شخصا آخرين، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 650 ألفا و524 بعد الكشف المخبري.

//انتهى//

21:40ت م

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الرباط 08 ذو القعدة 1441 هـ موافق 29 يونيو 2020 م واسسجلت المغرب 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 12290.وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الوفيات ارتفع إلى 225 بعد تسجيل 4 وفيات جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8833 بعد تعافي 93 شخصا آخرين، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 650 ألفا و524 بعد الكشف المخبري.//انتهى//21:40ت م0248

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