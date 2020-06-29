السعودية اليوم / مقتل عدد من المسلحين وإحباط هجوم بشمال غرب نيجيريا



أبوجا 08 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 29 يونيو 2020 م واس

قتلت القوات العسكرية النيجيرية عددًا من المسلحين عند إحباطها هجوما على قرية في المنطقة الشمالية الغربية المضطربة مؤخرا.

وأفادت مصادر عسكرية بتسجيل إصابة عدد آخر من المسلحين خلال الهجوم الذي وقع في قرية مارا زمفاراوا في ولاية كاتسينا الشمالية.

وتجري عمليات عسكرية متعددة في المنطقة الشمالية الغربية من نيجيريا، التي دمرتها سنوات من العنف، للقضاء على المسلحين هناك.

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21:31ت م

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